Риккардо: несправедливо говорить, что Ферстаппен не заслужил чемпионство

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выразил мнение, что чемпионство гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам минувшего сезона Формулы-1 добыто им вполне заслуженно.



«Ещё будучи товарищем Макса по команде, я знал, что мы подталкиваем друг друга вперёд. Да, тогда никто из нас так и не стал чемпионом, но я чувствовал, что по крайней мере один титул мы взять могли.



Так что видеть его успехи для меня совсем не удивительно. Конечно, не скрою, мне приятно осознавать, что у нас была довольно тесная борьба в те годы, которые мы провели вместе в одной команде. Завоевание титула было для него лишь вопросом времени, это точно.



В каком-то смысле то, что случилось в Абу-Даби, можно назвать позором. Но вообще и Макс, и Льюис заслужили титул. Они оба провели феноменальные гонки, но кто-то должен был проиграть. Несправедливо говорить, что Макс не заслужил это чемпионство», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

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