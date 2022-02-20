Норрис рассказал, на каких трассах Формулы-1 новые 18-дюймовые шины могут стать проблемой

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что новые 18-дюймовые шины могут стать проблемой для гонщиков на некоторых трассах Формулы-1.



«У нас не будет много времени, чтобы привыкнуть к особенностям новых автомобилей. В распоряжении каждого гонщика всего три дня во время предсезонных тестов в Испании и Бахрейне. Это немного, учитывая, что нам нужно будет привыкнуть к совершенно другому стилю пилотажа. Кроме того, внешний вид болидов также отличается — в первую очередь из-за больших колёс и обтекателей. И это может стать проблемой на некоторых трассах, например, в Монако или Сингапуре.



В Формуле-2 большие шины стали использоваться раньше, и один из моих товарищей сказал следующее: на определённых трассах границы трассы должны были быть оборудованы дорожными конусами, потому что верхнюю часть барьеров просто нельзя увидеть из кабины из-за больших колёс. Ко всему этому нужно будет ещё только привыкнуть», — приводит слова Норриса PlanetF1.