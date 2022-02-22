В «Пирелли» подтвердили, что часть тестов Формулы-1 в Барселоне пройдёт на мокрой трассе

В «Пирелли» подтвердили, что трёхдневные предсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся в Барселоне, будут включать как минимум полдня обязательных заездов в дождливую погоду с соответствующими шинами производителя. Об этом сообщает издание RacingNews365.



Степень вероятности осадков во время сессии не очень велика. Поэтому планируется, что трасса, где состоятся тесты, будет искусственно увлажнена во время обеденного перерыва в пятницу. При этом если осадки в первой половине дня в пятницу всё-таки будут, то запланированная сессия с искусственным увлажнением трассы будет отменена.



Каждой команде будет предоставлено 30 комплектов шин, при этом выбор у гоночных коллективов будет состоять из 35 комплектов. Отмечается также, что командам будет предоставлен свободный выбор «сликов», который будет сохранён в тайне.