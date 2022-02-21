В Формуле-1 сразу 5 важных изменений правил. Они способны решить судьбу чемпионства

Наверное, каждый в курсе, что Формула-1 переживает революционные изменения в правилах: абсолютно новый технический регламент, добавление в топливо этанола, дальнейшее ужесточение потолка бюджетов. Про эти перемены все в курсе. Но совсем недавно ФИА, владельцы коммерческих прав и сами команды утвердили ещё целый ряд поправок в регламент — о них мы и расскажем.

1. Больше очков за спринт

Что сделали. Ранее по итогам спринтерских гонок очки получили лишь три лучших гонщика — по простой схеме 3-2-1. В 2022 году нас снова ждут три спринта, но на сей раз очки за них получат сразу восемь пилотов — по всё ещё простой схеме 8-7-6-5-4-3-2-1. Логика простая: раз спринт составляет примерно треть от дистанции Гран-при, то и победитель получит почти треть от куша за победу в основной гонке. Таким образом, если кто-то выиграет три спринта, то это уже эквивалент одной полноценной победе.

Важный нюанс: теперь это официально именно спринтерские гонки, а не спринт-квалификации. Спринты определят порядок пилотов на старте главной гонки, но обладателем поул-позишен в справочниках останется тот, кто проехал быстрейший круг в пятницу.

Зачем сделали. Прежней схемой с минимальным числом очков подчёркивалась экспериментальная составляющая спринтов: они не должны были в первый же сезон оказать громадное влияние на общий зачёт чемпионата. Сейчас, когда идея со спринтами уже апробирована, можно поднять их ценность. Теоретически это должно спровоцировать более яркую борьбу: у пилотов появится больше мотивации идти в смелые атаки или рисковать с выбором шин.

2. Новые правила для сокращённых гонок

Что сделали. Скандал на Гран-при Бельгии, когда гонщики проехали всего два круга позади машины безопасности и всё равно получили половинчатые очки, привёл к серьёзному пересмотру правил.

Прежде всё было просто: если пилоты проехали менее 75% дистанции, то просто получали половинчатые очки. Теперь схема гораздо сложнее:

если пилоты не проехали даже двух кругов в боевом режиме, то очков они вообще не получат;

если проехали не менее двух кругов, но не более 25 процентов дистанции, то очки получат лишь первые пять пилотов на финише по системе 6-4-3-2-1;

если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1;

если в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков, однако система начисления очков также будет отличаться от стандартной: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1.

Зачем сделали. С одной стороны, налицо реакция на фарс в Спа: с новыми правилами очков никто не получил бы, либо дирекция гонки оказалась вынуждена рискнуть и всё-таки выпустить гонщиков хотя бы на несколько самостоятельных кругов. С другой — Формула-1 в очередной раз усложняет правила для болельщиков. В случае появления красных флагов всем придётся высчитывать, какая часть дистанции пройдена и кто и сколько должен получить. Но есть и бонус: в прошлое точно уйдут «половинки» очков.

3. Топ-10 стартует на любых шинах

Что сделали. Отменено правило, что 10 быстрейших гонщиков квалификации обязаны были стартовать на том комплекте шин, с которым они показали лучшее время во втором сегменте квалификации. Теперь все участники Ф-1 имеют полную свободу при выборе шин на стартовый отрезок дистанции.

Зачем сделали. При появлении этого правила разработчики рассчитывали, что лидеры из-за необходимости выбирать более мягкие покрышки окажутся в менее выгодном положении на первых кругах гонки. На практике выяснилось, что как раз лидеры за счёт преимущества в скорости могут спокойно пройти в Q3 и на более жёстких шинах, а вот страдать будут середняки: седьмое-восьмое места на старте нередко оказывались менее выгодными, чем 11-е или 12-е. Бывали даже случаи, когда кто-то осознанно не стремился пробиться в решающую часть квалификации — лишь бы не стартовать на «софте». Теперь все в равном положении и могут спокойно выкладываться в Q2 на полную.

Впрочем, есть в новации и минус: если прежде кто-то из фаворитов мог провалиться из-за слишком оптимистичного выбора жёстких шин в Q2, то теперь все гарантированно будут гонять на «софте» и результаты станут более предсказуемыми.

4. Рестарт позади сейфти-кара — теперь быстрее

Что сделали. Реакция на ещё один скандал — на сей раз в Абу-Даби. Споры Майкла Маси, «Ред Булл» и «Мерседеса» в концовке гонки отчасти были вызваны пунктом правил, согласно которым сейфти-кар может уехать в боксы в конце следующего круга после того, как последний круговой обгонит лидера. Согласно свежей поправке, отсчёт начнётся раньше: с момента, когда гоночная дирекция разрешит круговым возвращаться в один круг.

Зачем сделали. Поправка в правила позволит производить рестарты быстрее, а значит, чуть большая часть гонок будет проходить в боевом режиме. Станет ли от этого лучше – другой вопрос. Да, в том же Абу-Даби у Маси появился бы более легальный аргумент для возобновления борьбы за круг до финиша. С другой стороны, при новой поправке меньше шансов, что круговые успеют догнать пелотон и полноценно вернуться в борьбу.

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5. Презентация новинок для болельщиков

Что сделали. Команды Формулы-1 обязали рассказывать о подготовленных к очередному Гран-при обновлениях. Вечером в четверг во время гоночного уик-энда все команды обязаны отправлять в ФИА список с описанием всех новинок по сравнению с предыдущим Гран-при, а утром в пятницу автомобили будут выкатывать на пит-лейн для демонстрации журналистам. Рядом должен находиться один из спецов каждой из команд, который обязан комментировать ту или иную новую деталь. Ещё одна демонстрация будет проводиться в субботу после квалификации — когда уже наступил режим закрытого парка и команды не имеют права что-либо изменить. Но на сей раз руководитель гонки выберет лишь пять машин из 20.

Зачем сделали. Давно говорят, что Ф-1 недостаточно продвигает свой невероятный уровень технологий — хороший пример тому зимние презентации машин, на которых многие команды вообще плюют на болельщиков и показывают непонятно что, а более прогрессивные коллективы всё равно тщательно скрывают наиболее интересные узлы болидов. При этом все понимают, что на первых же зимних тестах все внешние секреты будут моментально раскрыты благодаря детальным фотографиям и видеозаписям. Таким образом, если говорить о взаимном шпионаже, то новый пункт правил его упростит, но глобально ничего не изменит. Зато журналисты смогут куда лучше разглядеть новинки и ещё профессиональнее рассказать о них простым болельщикам. Да, это важно, скорее, для техногиков, но в целом хороший шаг в сторону большей открытости серии.