Голландский комментатор Формулы-1 — о Тото Вольфе: такого я от него не ожидал

Голландский комментатор Олав Мол выразил недоумение в связи поведением руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Мол признался, что не в состоянии понять, как можно демонстрировать возмущение в связи с финальной гонкой Гран-при Абу-Даби и тем же вечером быть в прекрасном расположении духа, празднуя победу по итогам Кубка конструкторов.



«Конечно, очень странно, что ты начинаешь кричать в микрофон, что что-то невозможно, а всего через четыре часа выходят видеоролики, на которых видно, как ты веселишься. Я считаю, что это как-то друг с другом не вяжется. Тогда я начинаю думать, что что-то из этого является театром. Не думаю, что то, как Вольф или «Мерседес» справились с этим, можно охарактеризовать как что-то позитивное. Такого я от него не ожидал», — приводит слова Мола Motorsport.

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