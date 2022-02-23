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Мазепин: данные с реальной трассы не очень здорово стыкуются с тем, что было на симуляторе

Мазепин: данные с реальной трассы не очень здорово стыкуются с тем, что было на симуляторе
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин дал комментарий по поводу первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

«Здорово вернуться за руль, а то зима что-то затянулась. И в этом отношении всё здорово, команда словно ожила. Да, мы уже проводили обкатку два дня назад, но ощущения от съёмочного дня совсем не такие, как от полноценных тестов.

К сожалению, сегодня мы проехали не так много, возникла утечка охлаждающей жидкости, что не дало совершить больше кругов. Но это только начало.

Думаю, чтобы машина стала сильнее, нам надо разбираться с балансом. Пока все только изучают свои новые машины – и у «Хааса» данные с реальной трассы не очень здорово стыкуются с тем, что было на симуляторе. Совпадение не особенно хорошее. Но, надеюсь, мы быстро всё исправим», — приводит слова Мазепина Motorsport.

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