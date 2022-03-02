Хельмут Марко: не нужно исключать Мазепина из чемпионата из-за гражданства

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о решениях ФИА об отмене Гран-при России и разрешении российским и белорусским гонщикам выступать под нейтральным флагом.
«Отмена Гран-при России? Спорт должен вести себя только так. Было бы контрпродуктивно помогать России выстраивать позитивный имидж с помощью Гран-при. В давлении со стороны команд не было никакой необходимости. Разумеется, пилоты не хотят выступать в этой стране. Владельцы Формулы-1 тут же объявили об отмене этапа, и, как мы видим, спорт в целом действует так же.
Посмотрим, что будет с российскими гонщиками. Но если Мазепин сможет остаться в команде без помощи денег «Уралкалия», то не нужно исключать его из чемпионата из-за гражданства. Медведева тоже пока не исключили из международного тенниса. Проблема в российском финансировании», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.
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