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Мик Шумахер: совершенно ясно, что сотрудничества с «Уралкалием» больше не будет

Мик Шумахер: совершенно ясно, что сотрудничества с «Уралкалием» больше не будет
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер подтвердил информацию о том, что команда планирует прекратить сотрудничество с российским спонсором «Уралкалием».

«Я думаю, что на данный момент совершенно ясно, что сотрудничества с «Уралкалием» больше не будет. На этой неделе мы узнаем, каковы будут последствия. Лучше всего спросить у команды», — приводит слова Шумахера The Sports Rush.

Напомним, «Хаас» принял решение убрать логотипы «Уралкалия» и отказаться от ливреи машины в цветах российского флага в заключительный день тестов Формулы-1 в Барселоне. Также в команде отметили, что на нынешней неделе будут принимать решение насчёт дальнейших взаимоотношений с «Уралкалием» в сложившейся обстановке.

Ранее немецкий спонсор «Хааса» потребовал у команды прекращения сотрудничества с «Уралкалием».

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