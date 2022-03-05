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«Правильное решение». Британский журналист — о расторжении контракта «Хааса» с Мазепиным

«Правильное решение». Британский журналист — о расторжении контракта «Хааса» с Мазепиным
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Британский журналист Уилл Бакстон прокомментировал решение американской команды Формулы-1 расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

«Правильное решение. Не стоит недооценивать последствия для «Хааса», потому что они огромны. В финансовом плане у них огромная дыра, которую нужно заполнить. Сейчас у гоночного коллектива есть вариант с несколькими интересными гонщиками. Их следующие шаги будут иметь решающее значение. Желаем удачи команде», — написал Бакстон на своей странице в «Твиттере».

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Мазепин занял последнее место, не сумев набрать ни одного очка.

Ранее ведущий автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, когда «Хаас» может назвать сменщика Мазепина.

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