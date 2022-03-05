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Ветров — о Мазепине: с таким бюджетом надо было заходить в «Феррари»

Ветров — о Мазепине: с таким бюджетом надо было заходить в «Феррари»
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Известный автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал решение американской команды Формулы-1 «Хаас» разорвать контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором из России — компанией «Уралкалий».

«С таким спонсором, такими деньгами и с его подготовкой Мазепин неплохо ездил в Формуле-2. Никита — не чайник. Года полтора назад я говорил, что он сделал неправильно, когда пошёл в американскую команду, которая одна из последних. С таким бюджетом надо было заходить в «Феррари».

В будущем, когда всё успокоится, он сможет вернуться в Формулу-1. У него колоссальная поддержка. Не пройдёт и полгода, когда отношения начнут выстраиваться. Думаю, у Никиты всё будет хорошо. Я в него верю. Ему поддержка. Всё наладится», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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