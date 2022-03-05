Тото Вольф поддержал Никиту Мазепина
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о российском пилоте Никите Мазепине, контракт с которым сегодня, 5 марта, расторгла команда Формулы-1 «Хаас».
«Сложная ситуация, ведь Никита прорвался в Формулу-1 и доказал, что умеет пилотировать. Сейчас можно увидеть, как некоторые лиги позволяют участвовать спортсменам из России, некоторые отказываются это делать. Я как спортсмен прекрасно понимаю, как это тяжело», — сказал Вольф в интервью на канале Bloomberg Markets and Finance в YouTube.
Напомним, о решении «Хааса» расстаться с Мазепиным стало известно сегодня, 5 марта. О нём сообщила пресс-служба американской команды. Ранее его прокомментировал известный автоспортивный менеджер Николай Ветров.
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