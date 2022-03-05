Журналист рассказал о будущем «Хааса» в финансовом плане после ухода «Уралкалия»

Ведущий автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто разместил новый пост в своём «твиттере», где коснулся темы прекращения сотрудничества команды «Хаас» с компанией «Уралкалий», которая была её титульным спонсором.



«Ситуация никогда не будет идеальной, когда расстаёшься с титульным спонсором, но мои источники говорят, что у «Хааса» есть варианты, и команда будет обеспечена с финансовой точки зрения. Гоночный коллектив движется в правильном направлении в вопросе производительности, что для многих будет привлекательно», — написал Барретто.



Напомним, сегодня, 5 марта, «Хаас» расторг контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и российской компанией «Уралкалий». Решение было принято из-за ситуации на Украине.