На знаменитой трассе «Спа-Франкоршам» началась замена асфальта. Фото

На знаменитой трассе «Спа-Франкоршам», где, помимо прочего, проводится Гран-при Бельгии Формулы-1, начались работы по замене старого асфальта. Соответствующие фотографии были представлены на странице Spa-Francorchamps в «Твиттере».



«Прощай, старый асфальт! Реставрация начинается!» — говорится в описании к фото.

Реконструкция трассы проходит уже в течение довольно долгого времени. В феврале этого года сообщалось, что легендарный поворот «Красная вода» станет более безопасным как для пилотов, так и для зрителей. Для этого в планах сдвинуть металлические ограждения. Кроме того, в нескольких местах будут расширены зоны вылета. Появится и новый медицинский центр.



В 2019 году здесь произошла смертельная авария в Формуле-2, когда погиб французский пилот Антуан Юбер.