Йост Капито высказался об увеличении команд в Формуле-1

Руководитель «Уильямса» Йост Капито выразил мнение, что в Формуле-1 вполне могли бы выступать 12 команд. Своим мнением он поделился в свете недавних сообщений о возможном приходе в «Королевские гонки» чемпиона IndyCar и экс-пилота Формулы-1 Майкла Андретти.



«24 автомобиля, как видно из опыта прошлых лет, вполне приемлемое число для Формулы-1. Это вполне нормально. Думаю, чем больше машин будет в гонках, если отталкиваться от допустимого предела, а он составляет 24 болида, тем лучше для спорта.



Что касается Андретти, то я работал с ним в США. Он с ребятами в течение пяти лет руководил командой «Фольксваген» по ралли-кроссу, так что я довольно тесно сотрудничал с ним. Я уважаю этих парней. У него хорошие люди, и он был бы хорошим дополнением к Формуле-1, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Капито PlanetF1.

Новость по теме Андретти: Херта был быстрее Джовинацци и Райкконена на симуляторе