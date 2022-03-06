Йост Капито высказался об увеличении команд в Формуле-1

Руководитель «Уильямса» Йост Капито выразил мнение, что в Формуле-1 вполне могли бы выступать 12 команд. Своим мнением он поделился в свете недавних сообщений о возможном приходе в «Королевские гонки» чемпиона IndyCar и экс-пилота Формулы-1 Майкла Андретти.
«24 автомобиля, как видно из опыта прошлых лет, вполне приемлемое число для Формулы-1. Это вполне нормально. Думаю, чем больше машин будет в гонках, если отталкиваться от допустимого предела, а он составляет 24 болида, тем лучше для спорта.
Что касается Андретти, то я работал с ним в США. Он с ребятами в течение пяти лет руководил командой «Фольксваген» по ралли-кроссу, так что я довольно тесно сотрудничал с ним. Я уважаю этих парней. У него хорошие люди, и он был бы хорошим дополнением к Формуле-1, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Капито PlanetF1.
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