«Мы не можем справиться со всем этим». В «Хаасе» высказались по поводу ухода Мазепина

Владелец «Хааса» Джин Хаас высказался по поводу прекращения сотрудничества с российским пилотом Никитой Мазепиным и спонсором команды — «Уралкалием».

«Было много острой критики по поводу ситуации вокруг Украины, она просто зашкаливала. Мы не можем справиться со всем этим, другие наши спонсоры не могут справиться со всем этим», — приводит слова Хааса AP News.

Не так давно в Международной автомобильной федерации приняли решение позволить всем российским гонщикам принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом даже в случае сохранения места в «Хаасе» Никита не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации. Организация официально запретила спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнованиях на территории страны.