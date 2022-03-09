Никита Мазепин рассказал, каким спортсменам будет помогать его новый фонд

Российский пилот Никита Мазепин разместил новый пост в своём «твиттере», где анонсировал создание нового фонда, финансовые средства из которого будут выделяться на поддержку спортсменов, столкнувшихся со сложностями из-за политических причин.
«Сегодня я объявляю о создании нового фонда для помощи спортсменам, которые не могут участвовать в соревнованиях по политическим причинам», — написал Мазепин.
Напомним, американская команда Формулы-1 «Хаас» расторгла контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации вокруг Украине. Кроме того, гоночный коллектив принял решение разорвать контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
Ранее Мазепин рассказал, когда получил информацию об аннулировании своего контракта с «Хаасом».
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