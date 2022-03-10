Расселл рассказал, что он написал Мазепину после увольнения россиянина
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подтвердил, что связался с бывшим российским пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным после увольнения россиянина из «Хааса». Контракт Никиты с командой был расторгнут из-за событий на Украине. Место Мазепина в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.
«В сообщении не было ничего про политику. Думаю, наши взгляды насчёт происходящего в мире одинаковы. Но я долго знаю Никиту, мы с ним были напарниками. В независимости от того, что с ним связано, он — гонщик, который мечтал о Формуле-1 всю карьеру и достиг её. Теперь эта мечта пропала по очевидным причинам. Я просто сказал ему: «Не вешай голову». В этом нет ничего политического, просто личное послание», — приводит слова Расселла GPFans.
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