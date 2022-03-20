Хэмилтон отреагировал на отчёт ФИА о скандальном Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Ф-1

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об итогах расследования по Гран-при Абу-Даби минувшего сезона «Королевских гонок». Вчера, 19 марта, его итоги представила Международная автомобильная федерация (ФИА). Льюис признался, что ещё не успел ознакомиться с отчётом, однако сам факт того, что он появился, является, по мнению британца, положительным моментом.



«Думаю, я прочитаю его уже после выходных. Признаюсь, я не ожидал каких-либо извинений, и на самом деле это не то, на чём я сейчас сосредоточен. Но факт его появления, по крайней мере, означает, что есть прозрачность. Там говорится о человеческой ошибке, и я думаю, что это уже положительный шаг.



К сожалению, мы не можем вернуться назад и изменить прошлое, поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы показывать свой максимум», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



Напомним, Хэмилтон по итогам Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1 уступил своему главному сопернику, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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