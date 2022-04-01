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1 апреля Боттас объявил о завершении карьеры и переходе в виноделы

1 апреля Боттас объявил о завершении карьеры и переходе в виноделы
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Финский пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своих социальных сетях, где в шутку высказался о завершении карьеры автогонщика.

«В течение последних лет я занимался изучением виноделия. Моя страсть к этому так велика, что сейчас я хотел бы вам рассказать о принятом решении уйти из гонок и приступить к производству собственного вина. Спасибо за вашу поддержку», — написал Боттас.

Отметил, что сообщение Боттас оставил сегодня, 1 апреля — дату, которая празднуется во многих странах мира как День смеха.

Напомним, в гонке Гран-при Саудовской Аравии Боттас долгое время боролся за топ-6, однако ближе к концу гонки был вынужден сняться. Ранее Валттери прокомментировал свой сход.

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