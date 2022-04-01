«Феррари» работает над новой версией днища

Итальянская команда Формулы-1 работает над оптимизацией своего болида. Целью, которую в настоящее время поставил гоночный коллектив, является улучшение аэродинамической эффективности автомобиля. Об этом информирует издание Formu1a.uno.



Команда, как и многие другие гоночные коллективы Формулы-1, в этом сезоне страдает от так называемого «козления», то есть раскачки авто на высоких скоростях. Чтобы избежать этого явления, «Ферарри» применяет большую в сравнении с «Ред Булл» высоту подвески. Однако следствием этого и становится снижение прижимной силы. Чтобы решить этот вопрос, в «Скудерии» предпринимают попытку по созданию новой версии днища, что уменьшит раскачку, высоту подвески и разгрузит заднее антикрыло, а в итоге улучшит аэродинамическую эффективность болида.



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