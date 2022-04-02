Ферстаппен отреагировал на отчёт ФИА о скандальном Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах расследования Международной автомобильной федерации (ФИА) по Гран-при Абу-Даби минувшего сезона «Королевских гонок», выразив мнение, что организации следует рассмотреть возможность публикации такого рода отчётов в конце каждого сезона.



«Думаю, это хорошо, что в ФИА показали итоги расследования всему миру. По моему мнению, такого рода расследования должны проводиться каждый год. Мне кажется, любая организация или команда всегда будет стремиться совершенствоваться и становиться лучше. Для меня это вполне естественный процесс», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.



По итогам Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1 Ферстаппен стал чемпионом мира, обогнав своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который до последнего претендовал на титул. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



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