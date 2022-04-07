Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин — об успехах «Хааса»: конечно, это больно. Я весь год ждал шанса проявить себя

Мазепин — об успехах «Хааса»: конечно, это больно. Я весь год ждал шанса проявить себя
Комментарии

Российский гонщик Никита Мазепин признался, что ему было обидно лишиться места в Формуле-1.

«Конечно, это больно. Я бы с удовольствием попробовал проявить себя в машине этого года, в конкурентоспособном болиде. Я весь прошлый сезон ждал этого шанса, а его отняли в последнее мгновение. Второй сезон был настоящей целью. В него вкладывалась работа, деньги и усилия. В итоге мне не дали возможности показать результат.

Можете называть меня наивным, но я не считал, что моё место находится под угрозой. Я был удивлён, что оказался в санкционном списке. Понимаю, почему некоторые считают, что я должен попасть под санкции. Но с этим не согласен. Думаю, в этом тёмная сторона культуры отмены. Всё сметается, под раздачу попадает каждый. Такое ощущение, что за этим не стоит какой-то процесс или способность мыслить разумно», — приводит слова Мазепина ESPN.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Бывшая команда Мазепина выстрелила. Потому что дважды наплевала на справедливость Бывшая команда Мазепина выстрелила. Потому что дважды наплевала на справедливость
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022