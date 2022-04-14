Юрист объяснила, почему «Хаас» может отсудить у «Уралкалия» многомиллионную компенсацию

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отказ команды Формулы-1 «Хаас» вернуть деньги, заплаченные российской компанией в рамках спонсорского соглашения на 2022 год. Контракт был расторгнут по инициативе «Хааса». При этом в ответ на требования вернуть 13 млн долларов «Хаас» не только отказался, но и потребовал выплатить ещё более $ 8 млн в качестве компенсации за упущенную выгоду.
«В данной ситуации многое зависит от применимого права и главного места разрешения споров. Подозреваю, что, возможно, это либо английская, либо американская система правосудия. Коммерческие суды не всегда принимают решения под влиянием политического контекста: они чаще всего ориентируются на положения договора, так как иное поставит под угрозу систему экономических отношений.
Важный момент: под санкциями не сама компания, а владелец. Договор же заключён не лично с Мазепиным. Здесь не всё так однозначно. Не могу сказать, что у «Уралкалия» точно нет шансов и смысла идти оспаривать это решение.
Правомерен ли встречный иск к «Уралкалию» за нанесённый «Хаасу» ущерб? Зависит от условий договора. Мне тяжело комментировать, ведь я не вижу документы. Но потенциально — да. Если в документах есть такое положение — и суд признает, что договор «Хаасом» был расторгнут правомерно — тогда и компенсацию могут присудить. Но для этого «Хаасу» надо подать иск в суд на «Уралкалий», либо встречный иск, если «Уралкалий» сделает это первым», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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