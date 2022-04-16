Хэмилтон рассказал, что впервые после Гран-при Абу-Даби записал песню. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что записал песню. По его словам, сделал он это впервые с момента окончания Гран-при Абу-Даби минувшего сезона.



«Я не записывал песен с момента окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года. Даже не открывал программу на компьютере. Как же приятно вновь сделать это», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, на Гран-при Абу-Даби, являвшимся финальным этапом сезона, Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В нынешнем сезоне Льюис в настоящее время занимает пятое место в личном зачёте пилотов, имея в активе 28 очков.