Хэмилтон рассказал, что впервые после Гран-при Абу-Даби записал песню. Фото
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что записал песню. По его словам, сделал он это впервые с момента окончания Гран-при Абу-Даби минувшего сезона.
«Я не записывал песен с момента окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года. Даже не открывал программу на компьютере. Как же приятно вновь сделать это», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, на Гран-при Абу-Даби, являвшимся финальным этапом сезона, Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В нынешнем сезоне Льюис в настоящее время занимает пятое место в личном зачёте пилотов, имея в активе 28 очков.
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