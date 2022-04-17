Никита Мазепин отреагировал на арест своей и отцовской виллы в Италии
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Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин ответил на вопрос относительно санкций, наложенных на него и его отца Дмитрия. Не так давно стало известно, что итальянская финансовая гвардия заморозила жилой комплекс, принадлежащий Мазепиным. Стоимость виллы составляет $ 114 млн.
«Честно говоря, я не буду проливать слёз по этому поводу. В целом сейчас всё не так и важно. Но да, в дальнейшем мы подумаем над тем, что можно будет предпринять в отношении санкций и виллы», — сказал Мазепин в эфире CNN.
Напомним, команда Формулы-1 «Хаас» расторгла контракт с Мазепиным перед началом нынешнего сезона. Кроме того, американский гоночный коллектив прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является Дмитрий Мазепин.
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