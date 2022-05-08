Хэмилтон заявил, что не собирается удалять кольцо из носа, несмотря на требования ФИА

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что и после истечения отсрочки в два Гран-при не планирует удалять кольцо из носа, чтобы тем самым отреагировать на ужесточение требований к гонщикам со стороны ФИА и гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха. Ранее ФИА объявила, что Хэмилтону дана отсечка в два этапа для хирургического удаления кольца.



«Я получил здесь исключение. И я получу его на всех остальных гонках. Когда они говорили мне про украшения, то сказали, что безопасность прежде всего. Что ж, а что было последние 16 лет? У меня были украшения 16 лет, и раньше это не считалось проблемой с безопасностью!» — приводит слова Хэмилтона The Race.



У Льюиса уточнили, планирует ли он вновь провести своеобразную демонстрацию, как на пресс-конференции перед Гран-при Майами, на которую семикратный чемпион мира пришёл с тремя часами и кучей других украшений.



«Без сомнений. В следующий раз у меня будет четверо часов!» — отреагировал гонщик.

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