«В «Феррари» работают не те люди, которые уступят». Хилл предостерёг Леклера от критики

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предостерёг гонщика «Феррари» Шарля Леклера от проявления чрезмерно эмоциональной реакции в адрес своей команды, что он себе позволил после Гран-при Монако. Шарль тогда высказался довольно резко, посетовав на стратегию, которую избрала «Скудерия».



«Думаю, в «Феррари» всё прекрасно понимают. Но вообще критиковать команду позволительно лишь до тех пор, пока это не станет для неё проблемой с точки зрения пиара. В «Феррари» работают не те люди, которые уступят в подобной ситуации. И если какой-то гонщик выступит против «Феррари», победителем всегда выйдет «Феррари». Поэтому следует быть поаккуратнее», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку: