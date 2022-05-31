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«В «Феррари» работают не те люди, которые уступят». Хилл предостерёг Леклера от критики

«В «Феррари» работают не те люди, которые уступят». Хилл предостерёг Леклера от критики
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предостерёг гонщика «Феррари» Шарля Леклера от проявления чрезмерно эмоциональной реакции в адрес своей команды, что он себе позволил после Гран-при Монако. Шарль тогда высказался довольно резко, посетовав на стратегию, которую избрала «Скудерия».

«Думаю, в «Феррари» всё прекрасно понимают. Но вообще критиковать команду позволительно лишь до тех пор, пока это не станет для неё проблемой с точки зрения пиара. В «Феррари» работают не те люди, которые уступят в подобной ситуации. И если какой-то гонщик выступит против «Феррари», победителем всегда выйдет «Феррари». Поэтому следует быть поаккуратнее», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:

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