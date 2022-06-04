Ферстаппен хотел бы штрафов для гонщиков, организующих красные флаги в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что ФИА и Формуле-1 необходимо решить проблему с красными флагами в квалификациях, из-за которых пилоты, попавшие в аварию зачастую оказываются в протоколе выше тех, кто не успел на попытку из-за тех или иных инцидентов.
«Жаль, что в этот раз в такой ситуации оказался мой напарник, но за подобное нет штрафа. Так что, если вы знаете, что у вас был хороший первый круг, то вы можете подумать: «Ну, знаете что, я оставлю этот круг и тактически отправлю машину в стену». Это вполне возможно.
Мы с командой работаем вместе с ФИА в течение какого-то времени над решением этой проблемы», — приводит слова Макса Ферстаппена WTF1.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Монако Ферстаппен не смог закончить вторую попытку и остался только четвёртым на стартовой решётке из-за аварии его напарника Серхио Переса. По итогам гонки Перес одержал победу после старта с третьей позиции, а Ферстаппен финишировал третьим.
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