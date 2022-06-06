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Чжоу назвал фаворита в борьбе за титул в сезоне-2022

Чжоу назвал фаворита в борьбе за титул в сезоне-2022
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поделился мнением о возможном победителе сезона-2022 Формулы-1.

«Говоря по правде, я бы хотел увидеть победу Шарля Леклера. Пусть я и думаю, что «Ред Булл» смотрится очень сильно на данный момент. Они постоянно прибавляют, так что «Феррари» будет непросто, однако мне бы хотелось, чтобы каждый сезон у Формулы-1 был новый чемпион. Шарль мой хороший друг в паддоке, мы часто общаемся, так что я поставлю на него.

В целом в этом году «Ред Булл» и «Феррари» удалось явно оторваться от остальных. Мне кажется, что такая борьба – это лучше, чем то, что было два года назад. Помню, как я смотрел гонки и тогда постоянно побеждал «Мерседес», часто оформляя дубль. Сейчас стало гораздо интереснее», — приводит слова Чжоу RacingNews365.

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