Отец и сын погибли в аварии на острове Мэн. Общее число жертв трассы — 265 человек

Во время гонки на острове Мэн в классе сайдкаров погибли сразу два мотогонщика, сообщает пресс-служба соревнований.



56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли вылетели с трассы в точке перепада высот Ago's Leap. Сайдкар подскочил в воздух и перевернулся на огромной скорости. Трагедия произошла на втором и последнем круге гонки. Для Стоктона-старшего эта гонка была 20-й в карьере. Его сын дебютировал в соревнованиях.



Таким образом, это уже четвёртый и пятый погибшие мотогонщики за последние 10 дней фестиваля скорости на острове Мэн: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попали французские гонщики Оливье Лаворель и Сезар Шараль. Шараль погиб, а Лаворель оказался в больнице с тяжёлыми травмами. 7 июня в гонке класса Supersport погиб Дэви Морган. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 265 человек.

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