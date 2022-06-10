Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец и сын погибли в аварии на острове Мэн. Общее число жертв трассы — 265 человек

Отец и сын погибли в аварии на острове Мэн. Общее число жертв трассы — 265 человек
Комментарии

Во время гонки на острове Мэн в классе сайдкаров погибли сразу два мотогонщика, сообщает пресс-служба соревнований.

56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли вылетели с трассы в точке перепада высот Ago's Leap. Сайдкар подскочил в воздух и перевернулся на огромной скорости. Трагедия произошла на втором и последнем круге гонки. Для Стоктона-старшего эта гонка была 20-й в карьере. Его сын дебютировал в соревнованиях.

Таким образом, это уже четвёртый и пятый погибшие мотогонщики за последние 10 дней фестиваля скорости на острове Мэн: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попали французские гонщики Оливье Лаворель и Сезар Шараль. Шараль погиб, а Лаворель оказался в больнице с тяжёлыми травмами. 7 июня в гонке класса Supersport погиб Дэви Морган. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 265 человек.

Новость по теме
Третий мотогонщик за неделю скончался в результате аварии на острове Мэн
Ещё три жертвы. Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека Ещё три жертвы. Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022