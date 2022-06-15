Вольф: мы больше не можем причинять пилотам боль из-за аэродинамики

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что проблему с тряской машин нужно решить уже на ближайших Гран-при. Напомним, пилот команды Льюис Хэмилтон едва смог завершить гонку ГП Азербайджана из-за проблем со спиной.

«Мы увлеклись аэродинамикой, но забыли про пилотов. Мы доставляем им серьёзный дискомфорт, а мы не можем это продолжать. Страдают не только наши пилоты. Вы можете увидеть в СМИ ряд комментариев и от других, кто также мучается от дискомфорта и болей. И мы ответственны за это.

Также нужно объяснить разницу между дельфинированием и подпрыгиванием. Без сомнений, мы страдали от дельфинирования в предыдущих гонках, но в Барселоне его уже не было, и мы приложили огромные усилия для этого. Когда же мы перешли к Монако и Баку, то появилась вторая проблема – подпрыгивание. Для людей вне гонок она считается тем же, что и первая», – приводит слова Вольфа The Race.