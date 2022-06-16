Серхио Перес: уверен, что «Ред Булл» сможет добиться хорошего результата в Канаде

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Мексиканец признал, что отправляется в Монреаль в хорошем расположении духа после золотого дубля на Гран-при Азербайджана.



«Мы отправляемся в Канаду в отличный момент для нашей команды. Набрав максимальное количество очков в Баку, мы показали превосходный результат. Мы продолжаем бороться за оба титула.



Для меня день был разочаровывающим во многих моментах, но я всё равно стал вторым и проехал быстрейший круг. Это неплохо!



Наша машина хорошо проявляет себя на городских трассах. Мы уверены, что сможем вновь показать хорошее выступление в грядущий уикенд. Собираюсь вместе с нашими инженерами разобрать гонку в Баку, чтобы мы смогли выжать максимум. Здорово возвращаться в Канаду, мне нравится эта трасса», — цитирует Переса пресс-служба «Ред Булл».

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