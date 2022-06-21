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«Мерседес» поддержал Карлоса Сайнса после второго места на ГП Канады. Испанец отреагировал

«Мерседес» поддержал Карлоса Сайнса после второго места на ГП Канады. Испанец отреагировал
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Пресс-служба команды «Мерседес» поддержала в социальных сетях пилота «Феррари» испанца Карлоса Сайнса-младшего после Гран-при Канады, прошедшего на минувших выходных в Монреале.

Напомним, Сайнс финишировал вторым, по итогам гонки уступив только действующему лидеру чемпионата и пилоту «Ред Булл», голландцу Максу Ферстаппену.

«Твой день придёт, Карлос Сайнс», – написал «Мерседес».

«Мы продолжим работать», – ответил Сайнс в комментариях.

Ранее в интервью Сайнс озвучил решение «Феррари», которое, по его мнению, лишило его возможности побороться за победу на Гран-при Канады. Чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг считает же, что у Сайнса нет качеств, которые позволили бы ему выиграть чемпионат Формулы-1.

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