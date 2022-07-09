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Кристиан Хорнер считает, что повышения лимита бюджетов на 3,1% будет недостаточно

Кристиан Хорнер считает, что повышения лимита бюджетов на 3,1% будет недостаточно
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что текущей корректировки лимита бюджетов, принятой ФИА, будет недостаточно для больших команд.

8 июля стало известно, что комиссия Формулы-1 приняла решение утвердить повышение лимита бюджетов на 3,1% из-за возросшей инфляции. Ранее лимит бюджета команд составлял € 140 млн.

«Достаточно ли этого повышения? С учётом текущей инфляции нет. Этого недостаточно для нас и слишком много для маленьких команд. Так что это компромиссное решение. Хватит ли нам лимита в этом сезоне? Нам придётся сделать всё, что в наших силах», — цитирует Хорнера Autosport.

Стоит отметить, что из 10 команд Формулы-1 лишь одна высказалась против повышения лимита бюджетов. Лишь в «Альпин» не согласились с новой корректировкой бюджета. Босс команды Отмар Зафнауэр заявил, что «вынужден принять данное решение».

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