Кристиан Хорнер считает, что повышения лимита бюджетов на 3,1% будет недостаточно

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что текущей корректировки лимита бюджетов, принятой ФИА, будет недостаточно для больших команд.
8 июля стало известно, что комиссия Формулы-1 приняла решение утвердить повышение лимита бюджетов на 3,1% из-за возросшей инфляции. Ранее лимит бюджета команд составлял € 140 млн.
«Достаточно ли этого повышения? С учётом текущей инфляции нет. Этого недостаточно для нас и слишком много для маленьких команд. Так что это компромиссное решение. Хватит ли нам лимита в этом сезоне? Нам придётся сделать всё, что в наших силах», — цитирует Хорнера Autosport.
Стоит отметить, что из 10 команд Формулы-1 лишь одна высказалась против повышения лимита бюджетов. Лишь в «Альпин» не согласились с новой корректировкой бюджета. Босс команды Отмар Зафнауэр заявил, что «вынужден принять данное решение».
- 9 июля 2022
-
10:53
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:28
-
01:30
-
01:23
-
01:15
-
01:10
-
00:51
- 8 июля 2022
-
23:47
-
22:48
-
22:10
-
21:39
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
16:39
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:12
-
14:51
-
14:42
-
14:00
-
13:09