Марко: Ферстаппен — талант нового поколения, которых можно увидеть раз в десятилетие

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко комплиментарно высказался о пилоте команде, голландце Максе Ферстаппене.



«Макс — самый быстрый гонщик, который у нас когда-либо был. Постепенно он становится и самым совершенным гонщиком. Про него можно сказать, что он принадлежит к тому типу талантов нового поколения, которых можно увидеть раз в десятилетие. Идеальное сочетание скорости, производительности и уверенности в себе.



Он не идёт на компромиссы и не стесняется в выражениях в интервью. Макс отстаивает свою позицию. У него действительно жёсткий характер. Что касается пилотирования, то в настоящее время нет никого быстрее его на одном круге. Его гоночный интеллект был виден с самого начала. Всё стало очевидным после его первой победы на Гран-при в Барселоне, когда он был новичком в «Ред Булл» и удерживал опытного Кими Райкконена на «Феррари» на протяжении 40 кругов. Макс — чемпион, получивший от отца идеальные инструменты для своей карьеры, и благодаря этому чемпионату мира он стал более расслабленным, чем когда-либо», — приводит слова Марко RedBull.

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