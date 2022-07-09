Марко: Сайнсу не повезло, что Ферстаппен стал его напарником по команде

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе.



«Он был чертовски быстр в младших категориях. На своих первых тестах Формулы-1 в Сильверстоуне, сразу после старта, он был немного быстрее на быстрых поворотах, чем Себастьян Феттель, который в то время был нашим эталоном. Долгое время он жил в тени своего отца, двукратного чемпиона мира по ралли. На него несправедливо навесили образ избалованного сына гонщика, в то время как Карлосу, напротив, приходилось постоянно бороться, чтобы вырываться вперёд.



Ему не повезло, что Макс стал его напарником по команде. Атмосфера между ними на «Альфа Таури»/«Торо Россо» была довольно ядовитой. В ситуации, которая была у нас в то время, я не видел способа удержать его с нами, и поэтому он перешёл в «Рено», «Макларен», а затем в «Феррари». Карлос, несомненно, топовый гонщик. Он был почти на одном уровне с Максом в «Торо Россо», — приводит слова Марко RedBull.

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