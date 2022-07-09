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Марко: «Ред Булл» с благодарностью принимает неудачи Леклера

Марко: «Ред Булл» с благодарностью принимает неудачи Леклера
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о борьбе пилотов австрийской команды с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«Честно говоря, мы должны признать, что в последних гонках Шарль демонстрировал совершенно не те результаты, на которые способен. Мы с благодарностью принимаем его неудачи, но отдаём себе отчёт в том, что на это не нужно рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Я думаю, что с нашим болидом мы были способны побеждать в каждой гонке, за исключением Барселоны, так что мы уверены в оставшейся части сезона», — цитирует Марко Grandpx.news.

Напомним, Шарль Леклер уже на протяжении пяти гонок кряду оказывается за пределами подиума. В том числе у пилота «Феррари» было два схода.

В общем зачёте Леклер уступает обоим пилотам «Ред Булл» — Макс Ферстаппен лидирует, Серхио Перес располагается на втором месте.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

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