Марко: «Ред Булл» с благодарностью принимает неудачи Леклера

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о борьбе пилотов австрийской команды с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.



«Честно говоря, мы должны признать, что в последних гонках Шарль демонстрировал совершенно не те результаты, на которые способен. Мы с благодарностью принимаем его неудачи, но отдаём себе отчёт в том, что на это не нужно рассчитывать в долгосрочной перспективе.



Я думаю, что с нашим болидом мы были способны побеждать в каждой гонке, за исключением Барселоны, так что мы уверены в оставшейся части сезона», — цитирует Марко Grandpx.news.



Напомним, Шарль Леклер уже на протяжении пяти гонок кряду оказывается за пределами подиума. В том числе у пилота «Феррари» было два схода.



В общем зачёте Леклер уступает обоим пилотам «Ред Булл» — Макс Ферстаппен лидирует, Серхио Перес располагается на втором месте.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: