В «Ред Булл» ответили на претензии Переса по поводу обновлений болида

Главный инженер «Ред Булл» Пол Манаган объяснил, что развитие болида не было направлено на то, чтобы обеспечить преимущество Максу Ферстаппену.



«Не было никаких намеренных шагов, чтобы сделать машину менее комфортной для Чеко. Нелегко заставить машины ехать быстрее, и если в рамках финансовых ограничений и технических правил вы найдёте способ улучшить процесс, то пользуетесь этим. Как правило, мы внедряем что-то новое, стараясь сохранить то, что уже было. Вероятно, установка Макса больше подошла для новых настроек, но у Серхио есть возможность пересмотреть настройки, сказать, что ему не нравится.



С нашей стороны было бы глупо не давать Чеко то, что ему нужно. Мы в гонке за обоими титулами, и в идеале обе наши машины должны обгонять «Феррари» и «Мерседес». Можно ли было что-то сделать для того, чтобы помочь Максу? Это сложно, но мы бы воспользовались такой возможностью, если бы нашли способ. Это должно быть в наших интересах. Найти что-то, что, возможно, больше подойдёт гонщику. И баланс между гонщиками будет меняться по ходу сезона.



Макс и Чеко должны помнить, что выступают в одной команде и наши конкуренты будут ради видеть нас позади себя», — цитирует Манагана Motorsport.

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