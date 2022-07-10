Макс Ферстаппен отреагировал на мнение, что «Ред Булл» разрабатывает авто лишь под него

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал уверенность, что команда не разрабатывает болид исходя лишь из его пожеланий. Ранее его товарищ по команде, мексиканец Серхио Перес, говорил, что после обновлений ему стало не так комфортно пилотировать.



«Я думаю, что в целом мы всегда стараемся сделать машину быстрее. Что бы они ни привносили в машину, нужно быть в состоянии приспособиться к этому. И это, безусловно, то, что я делал.

Конечно, в целом я говорю, чего бы хотел для своей машины, но её модернизация не проводится специально для меня. Всё направлено на то, чтобы добиться от машины большей скорости», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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