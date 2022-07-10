Кристиан Хорнер: теперь у нас снова есть Чеко, так что случиться может всё что угодно
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о предстоящем выступлении команды в гонке Гран-при Австрии. Заезд состоится сегодня, 10 июля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
«Раньше это была трасса, которая нам совсем не подходила, но последние пару лет мы здесь неплохо выступали. Я думаю, всё дело в поддержке и мощи местных фанатов. Всё это определённо помогает. Каждый мог убедиться, что «Феррари» была конкурентоспособна, и я думаю, что в гонке итальянская команда станет важным фактором в стратегическом плане. Но теперь у нас снова есть Чеко, так что случиться может всё что угодно», — приводит слова Хорнера издание GPblog.
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