Льюис Хэмилтон сделал заявление о скандальном поведении фанатов на Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поведении некоторых болельщиков во время Гран-при Австрии. Ранее сообщалось, что в ходе уикенда ряд фанатов получили оскорбления. Кроме того, некоторые заявили, что стали жертвами домогательств на трибунах.

«Испытываю отвращение и разочарование, узнав, что некоторые фанаты столкнулись с расистским, гомофобным и в целом оскорбительным поведением на автодроме в эти выходные. Посещение Гран-при Австрии или любого другого Гран-при никогда не должно быть источником беспокойства и боли для болельщиков. Необходимо что-то сделать, чтобы гонки были безопасными для всех. Пожалуйста, если вы увидите, что подобное происходит, сообщите об этом в службу безопасности трассы и в Формулу-1. Мы не можем сидеть сложа руки и позволять этому продолжаться», — написал Хэмилтон.

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