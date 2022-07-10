Джордж Расселл прокомментировал столкновение с Пересом на Гран-при Австрии

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал столкновение с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге.
Напомним, пилоты вошли в контакт уже на стартовом круге после попытки Переса атаковать по внешнему радиусу.
«Инцидент на стартовом круге крайне расстраивает. Я поздно затормозил, а Чеко оказался на чистой траектории. Я понял, что мы столкнёмся, сразу же после того, как он начал поворачивать. Я затормозил настолько резко, насколько смог, но у него было лучшее сцепление.
Столкновение стоило мне около десяти секунд на трассе. Затем последовал 20-секундный пит-стоп и необходимость идти на обгон с 17-й позиции. В ретроспективе это вполне нормально, но я ожидал, что всё равно буду быстрее в конце», – сказал пилот после гонки.
- 10 июля 2022
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