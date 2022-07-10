Три призёра Гран-при Австрии Формулы-1 избежали серьёзных штрафов

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 объявили итоги расследования по итогам потенциальных нарушений со стороны Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари»), а также представителей в закрытом парке после финиша гонки. После гонки стало известно, что в закрытом парке незаконно присутствовали их физиотерапевты.



Расследование показало, что физиотерапевты трёх призёров действительно присутствовали в закрытом парке без разрешения и держали экипировку гонщиков (в частности, шлемы) ещё до того, как те провели процедуру взвешивания. В связи с этим все три гонщика были условно оштрафованы на € 10 тыс. — штраф станет реальным в случае повторного наказания по той же статье регламента до конца сезона-2022.