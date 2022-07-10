«Не знаю, что ещё можно было сделать». Перес прокомментировал столкновение с Расселлом

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу Гран-при Австрии, где он вынужден был сойти после столкновения с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Напомним, пилоты вошли в контакт уже на стартовом круге после попытки Переса атаковать по внешнему радиусу.

«Было очень обидно, что наша гонка закончилась так рано. Я думал, что у меня будут хорошие возможности, так что это было очень больно. У нас было много повреждений, поэтому нам пришлось сойти. На первом круге я дал Джорджу столько пространства, сколько мог. У нас было достаточно места, чтобы обе машины не столкнулись, но, к сожалению, авария произошла. Не знаю, что ещё можно было сделать. Сегодняшний день навредил нам обоим.

Мы надеемся, что сможем восстановить позиции. Так было весь сезон, иногда мы быстрее, иногда «Феррари». Всё ещё очень близко, но сегодня они были явно быстрее. Сейчас нам нужно смотреть вперёд, сезон длинный, и надеюсь, что мы сможем вернуться более сильными в ближайшие уикенды», — приводит слова Переса пресс-служба команды.