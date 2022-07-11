В «Ред Булл» отреагировали на скандал с фанатами на Гран-при Австрии

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала официальное заявление команды после скандального инцидента с фанатами на Гран-при Австрии. Напомним, ранее сообщалось, что в ходе соревнований ряд болельщиков подвергся оскорблениям. Некоторые заявили, что стали жертвами домогательств на трибунах.
«В то время, пока мы наслаждались страстной поддержкой большинства фанатов на уикенде в Австрии, появились шокирующие новости о совершенно неприемлемом поведении на трибунах. Мы надеемся, что охрана и местные власти отреагировали оперативно. Подобному нет места и в гонках, и в обществе. Мы ценим болельщиков и хотим безопасности для них, чтобы они могли наслаждаться нашим спортом», – говорится в сообщении.
Ранее об инциденте высказался пилот команды и чемпион Формулы-1, голландец Макс Ферстаппен.
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