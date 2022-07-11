Марко: результат гонки стал для нас неприятной неожиданностью

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги Гран-при Австрии.



Макс Ферстаппен финишировал вторым, уступив лишь Шарлю Леклеру, а его напарник Серхио Перес был вынужден досрочно завершить гонку.



«После того как мы показали хорошую скорость в пятницу и субботу, результат в воскресенье стал для нас неприятной неожиданностью. Мы столкнулись с серьёзным износом шин, который пока не можем объяснить. А наш гоночный темп и деградация последнего комплекта шин удивили нас ещё больше.



Надеюсь, нам удастся решить эту проблему, но, во всяком случае, нам удалось минимизировать потери, показав ещё и лучший круг. «Феррари» и мы весь сезон на одном уровне. Всё решают детали, так что мы не волнуемся», — цитирует Марко GrandPX.

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