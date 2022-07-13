Алонсо: победить в Формуле-1 могут только Ферстаппен, Леклер, Сайнс и Перес

Пилот «Альпин» Фернадо Алонсо высказал мнение, что Формула-1 сейчас слишком предсказуема и за победу может побороться ограниченный круг гонщиков.
«Мы сделали большой шаг в гонке в Англии после крупных обновлений. Но «Ред Булл» и «Феррари» по-прежнему слишком быстры, хотя разрыв стал намного меньше. Мы до сих пор теряем позиции в медленных поворотах.
К сожалению, Формула-1 по-прежнему очень предсказуема. Всё вращается вокруг «Ред Булл» и «Феррари». Победить могут только Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Я не знаю ни одного другого вида спорта, где было бы так.
Гран-при стали веселее, и с этими машинами можно сражаться. Тем не менее я думаю, что пока слишком скучно, но это также часть Формулы-1. Всегда будут команды, которые быстрее других», — приводит слова Алонсо NOS.nl.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
- 13 июля 2022
-
12:14
-
11:58
-
11:18
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17
-
09:00
-
00:14
- 11 июля 2022
-
23:59
-
23:03