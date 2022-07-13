Алонсо: победить в Формуле-1 могут только Ферстаппен, Леклер, Сайнс и Перес

Пилот «Альпин» Фернадо Алонсо высказал мнение, что Формула-1 сейчас слишком предсказуема и за победу может побороться ограниченный круг гонщиков.



«Мы сделали большой шаг в гонке в Англии после крупных обновлений. Но «Ред Булл» и «Феррари» по-прежнему слишком быстры, хотя разрыв стал намного меньше. Мы до сих пор теряем позиции в медленных поворотах.

К сожалению, Формула-1 по-прежнему очень предсказуема. Всё вращается вокруг «Ред Булл» и «Феррари». Победить могут только Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Я не знаю ни одного другого вида спорта, где было бы так.



Гран-при стали веселее, и с этими машинами можно сражаться. Тем не менее я думаю, что пока слишком скучно, но это также часть Формулы-1. Всегда будут команды, которые быстрее других», — приводит слова Алонсо NOS.nl.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: