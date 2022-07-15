Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес рассказал, что отличает Ферстаппена от его бывших товарищей по команде

Перес рассказал, что отличает Ферстаппена от его бывших товарищей по команде
Комментарии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что ему очень комфортно выступать с товарищем по команде, голландцем Максом Ферстаппеном.

«Я думаю, что иногда в прошлом некоторые товарищи по команде испытывали зависть ко мне. Очевидно, каждый хочет победить, но, когда побеждает парень рядом с тобой, приходится отдать ему должное, ведь он справился лучше, он победил, и приходится это принять. И я думаю, что немногие могут это вынести. Но когда я выигрываю, когда выигрывает Макс, мы всегда чувствуем гордость друг за друга. Мы здорово относимся друг к другу», — приводит слова Переса издание PlanetF1.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее пилот «Альпин» Фернадо Алонсо высказал мнение, что Формула-1 сейчас слишком предсказуема и за победу может побороться ограниченный круг гонщиков.

Новость по теме
Алонсо: победить в Формуле-1 могут только Ферстаппен, Леклер, Сайнс и Перес
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022