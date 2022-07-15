Перес рассказал, что отличает Ферстаппена от его бывших товарищей по команде

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что ему очень комфортно выступать с товарищем по команде, голландцем Максом Ферстаппеном.
«Я думаю, что иногда в прошлом некоторые товарищи по команде испытывали зависть ко мне. Очевидно, каждый хочет победить, но, когда побеждает парень рядом с тобой, приходится отдать ему должное, ведь он справился лучше, он победил, и приходится это принять. И я думаю, что немногие могут это вынести. Но когда я выигрываю, когда выигрывает Макс, мы всегда чувствуем гордость друг за друга. Мы здорово относимся друг к другу», — приводит слова Переса издание PlanetF1.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее пилот «Альпин» Фернадо Алонсо высказал мнение, что Формула-1 сейчас слишком предсказуема и за победу может побороться ограниченный круг гонщиков.
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