Шарль Леклер: собираюсь закрыться дома. Я просто хочу остаться один
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Пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер признался, что хочет побыть наедине с собой после гонки Гран-при Франции, где он был вынужден сойти в момент, когда лидировал в заезде.
«Во второй половине сезона мне нужно быть на высоте, если я хочу стать чемпионом мира. Как перестроюсь в преддверии Гран-при Венгрии? Я собираюсь закрыться дома и выйду только тогда, когда мне нужно будет сесть на самолёт, чтобы вылететь в Будапешт. Я просто хочу остаться один», — приводит слова Леклера GPFans.
Гран-при Венгрии состоится с 29 по 31 июля. В общем зачёте пилотов Леклер в настоящее время находится на втором месте, имея в активе 170 очков. У лидера чемпионата, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, 233 балла.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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