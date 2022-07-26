Шарль Леклер: собираюсь закрыться дома. Я просто хочу остаться один

Пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер признался, что хочет побыть наедине с собой после гонки Гран-при Франции, где он был вынужден сойти в момент, когда лидировал в заезде.



«Во второй половине сезона мне нужно быть на высоте, если я хочу стать чемпионом мира. Как перестроюсь в преддверии Гран-при Венгрии? Я собираюсь закрыться дома и выйду только тогда, когда мне нужно будет сесть на самолёт, чтобы вылететь в Будапешт. Я просто хочу остаться один», — приводит слова Леклера GPFans.



Гран-при Венгрии состоится с 29 по 31 июля. В общем зачёте пилотов Леклер в настоящее время находится на втором месте, имея в активе 170 очков. У лидера чемпионата, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, 233 балла.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: