Сейвуд предположил, как «Макларен» может освободить место Риккардо для Пиастри

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о том, как в «Макларене» могли бы поступить, чтобы заполучить в свои ряды австралийского пилота Оскара Пиастри.
«Одно оригинальное решение (о котором, вероятно, думали в «Макларене») состоит в том, чтобы предложить команде «Гэнасси» Риккардо на место Алекса Палоу. Оно было бы возможно особенно в том случае, если «Макларен» согласится платить ему достойную зарплату (что означает намного меньше, чем в Формуле-1). Это позволило бы Даниэлю получить одно из топ-мест в IndyCar, а у «Макларена» осталось бы достаточно денег, чтобы заплатить Пиастри, и команда могла бы увидеть, как Палоу участвует в гонках IndyCar. Кроме того, они также смогут заполучить два горячих таланта одновременно. Ну а Розенквист тогда будет переведён в Формулу-E», — написал Сейвуд на своём сайте.
- 3 августа 2022
-
00:54
- 2 августа 2022
-
23:47
-
23:34
-
23:27
-
22:34
-
21:42
-
21:36
-
21:15
-
20:02
-
19:45
-
19:17
-
18:32
-
18:22
-
18:09
-
17:38
-
16:54
-
15:29
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
14:51
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
12:51
-
12:02
-
11:19
-
10:49
-
09:41
-
01:03
-
01:00
- 1 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
22:59
-
22:51