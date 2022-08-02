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Сейвуд предположил, как «Макларен» может освободить место Риккардо для Пиастри

Сейвуд предположил, как «Макларен» может освободить место Риккардо для Пиастри
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о том, как в «Макларене» могли бы поступить, чтобы заполучить в свои ряды австралийского пилота Оскара Пиастри.

«Одно оригинальное решение (о котором, вероятно, думали в «Макларене») состоит в том, чтобы предложить команде «Гэнасси» Риккардо на место Алекса Палоу. Оно было бы возможно особенно в том случае, если «Макларен» согласится платить ему достойную зарплату (что означает намного меньше, чем в Формуле-1). Это позволило бы Даниэлю получить одно из топ-мест в IndyCar, а у «Макларена» осталось бы достаточно денег, чтобы заплатить Пиастри, и команда могла бы увидеть, как Палоу участвует в гонках IndyCar. Кроме того, они также смогут заполучить два горячих таланта одновременно. Ну а Розенквист тогда будет переведён в Формулу-E», — написал Сейвуд на своём сайте.

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